Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde yer alan Türkevi’nin açılışında konuştu.

Türkevi’nin yerinin çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir. Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan mülteci açıklaması: "Bu işin ciddiyetini biraz anladılar" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var. Bu işi sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil. Irkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır” açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Bu bayrak altında hepimiz beraberiz Eskişehir’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrısşehitleri Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Sohbet esnasında “Başka bayrak yok” diyen vatandaşa Çavuşoğlu, “Bu bayrak altında hepimiz beraberiz” dedi.