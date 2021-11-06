Türkiye Gazetesi

Şehit abisi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Bu sırada vatandaşın yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfür etti.

ÖMER ÇELİK’TEN TÜRKKAN’A TEPKİ

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN MERAL AKŞENER'E TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, şehit yakını olduğu belirtilen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye küfretti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitterden yaptığı paylaşımda, “Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın, dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! Meral Aksener.” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı söylediği küfür hakkında, “TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir” açıklamasında bulundu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce çalışanları muhabir döven Türkkan, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti.

Lütfü Türkkan, savunmasında kendini ele verdi Milletin arazisine çöken Lütfü Türkkan, kaçak çiftliğiyle ilgili iddialara cevap verirken birçok yanlış bilgiyi de beraberinde paylaştı. Türkkan âdeta kendisini ele verdi.