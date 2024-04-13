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Haberler > Gündem > 81 ilde 'Çember-17' operasyonu! 2.756 firari yakalandı

81 ilde 'Çember-17' operasyonu! 2.756 firari yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

81 ilde 4 gündür devam eden ve 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-17' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2.756 firari yakalandı.

Yurt genelinde operasyon üstüne operasyon düzenleyen emniyet güçleri, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 81 ilde 4 gün boyunca devam eden ve 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-17' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2.756 firari yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

  • 0-5 yıldır aranmakta olan 2.736 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 6 şahıs 'Çember-17' operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

  • Hırsızlıktan 456 şahıs,
  • Dolandırıcılıktan 228 şahıs,
  • Yağmadan 96 şahıs,
  • Adam Öldürmeden 30 şahıs,
  • Cinsel Suçlardan 75 şahıs,
  • Narkotik suçlarından 398 şahıs,
  • Terörden 19 şahıs,
  • KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.756 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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