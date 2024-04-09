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Bakan Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Yerlikaya&#039;dan Türk Polis Teşkilatının 179&#039;uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, "Türk Polisi dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor." dedi.

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmasının ardından 179 yıl geçti.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi dolayısıyla her yıl kutlanan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle paylaşım yaptı. Yerlikaya 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatı için "Dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Polis Haftası nedeniyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.

“10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatımız dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor. Kahraman polislerimiz 179 yıldır halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Çünkü Türk polisi güçlüdür. Güvenilirdir. Özverilidir. Korkusuzdur. Cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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