Türkiye Gazetesi

Kendi özgü özellikleriyle dikkat çeken Yavuz Sondaj Gemisi, geçen yıl 7 Ekim tarihinde Türkiye’nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos’a demirlendi ve burada kule montajı için hazırlık çalışmaları başlatılmıştı.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Üstün özelliklere sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Geminin boyu 229.6 olurken metre genişliği ise 36’yı buluyor. Aynı zamanda 104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisi’nden sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

KARADENİZ’E İLK SEFERİNİ DÜZENLEYECEK

Kule montajı tamamlanan Yavuz Sondaj Gemisi’nin Şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz’e ilk seferini düzenlenmesi bekleniyor. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin Karadeniz'deki çalışmaları sürerken Yavuz Sondaj Gemisi de bu çalışmalara dahil olacak.

SONSUZ SONDAJ YAPABİLME KABİLİYETİNE SAHİP

Yavuz Sondaj Gemisi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde de görev yaptı. Aynı zamanda 2018 yılının Ekim ayında TPAO envanterine dahil edilen Yavuz Sondaj Gemisi, 2019 yılında Akdeniz’de yürütülen arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine de katıldı. Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

HEDEF İLK GAZI KARAYA ULAŞTIRMAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFETTİ

TPAO, 2020 yılında Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi ile yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020 yılındaki bu keşfe ek olarak 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gazla, Sakarya Sahası'nda bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

DÜNYA ÇAPINDA AÇIK DENİZDE GERÇKELEŞTİRİLEN EN BÜYÜK KEŞİF

Bu keşif hem Türkiye'nin karada ve denizde gerçekleştirdiği, hem de Karadeniz'de herhangi bir ülke tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi niteliği taşıyor. Sakarya Gaz Sahası ayrıca 2020 yılında dünya çapında açık denizde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu. Öte yandan, Fatih Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki keşfe ilişkin sondaj faaliyetleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girerek gemi personeli ve ailesiyle buluşmuştu.

Fatih, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7’de sondaja başladığını açıkladı.

Kanuni sondaj gemisi, ilk derin deniz kuyu testlerini tamamladı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladı.

Karada 100, denizde 9 sondaj yapılacak Madencilik üretiminde 8 ayda yüzde 20,9 artış gerçekleştiren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı daha da azaltmak için yeni adımlar atacak. Karada 2.636, denizde 17 bin kilometrekarelik alanda sismik veri toplanacak. Kaya gazı ve petrol üretimi için iki nokta çatlatılacak.