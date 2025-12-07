İhlas Koleji Güreş Takımı, Okullar Arası Güreş İstanbul Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan şampiyonada 55 okuldan 250 sporcu yer aldı. Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi Güreş Takımı bir İstanbul şampiyonluğu (altın madalya), iki İstanbul ikinciliği (2 gümüş madalya), bir İstanbul beşinciliği elde ederek takım hâlinde İstanbul ikincisi oldu.

BÖLGE İÇİN YARIŞACAKLAR

Antrenör Abdurrahman Şenol Özkan, öğrencilerinin disiplinli ve kararlı çalışmalarının karşılığını aldığını, takımın Balıkesir’deki Marmara Bölge Şampiyonası’na katılma hakkını kazandığını belirtti.

Özkan burada da yüksek başarı hedeflediklerini ifade etti. İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur da güreş takımının elde ettiği derecelerin okula gurur yaşattığını dile getirerek ekibi kutladı.

