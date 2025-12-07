Anadolu Ajansı
Batman'da dehşet! Önce babasını öldürdü sonra kendini eve kilitledi
Baman'da silah sesi ihbarına giden ekipler, kendini eve kilitleyen 33 yaşındaki adamın ikna ederek dışarı çıkardı. Zanlının 62 yaşındaki babasını öldürdüğü belirlendi.
Korkunç olayın adresi Batman oldu. Bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E’yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı.
Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.
BABA MORGA, OĞUL CEZAEVİNE
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
