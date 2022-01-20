Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yarın kar yağışı beklenirken okullar da yarı yıl tatiline girecek Vali Ali Yerlikaya az önce tüm öğrencileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00’da, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin” dedi.



İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.



İstanbul'a kar geri dönüyor! 26 kent alarmda Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu yayınlandı. Bugün beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.