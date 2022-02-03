Türkiye Gazetesi

HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmış, fotoğrafların yanı sıra teröristlere ilaç götüren hemşirenin de Güzel'in hem üniversite arkadaşı hem de akrabası olduğu öğrenilmişti.

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK

Komisyon, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na haftaya salı günü sunacak.

Semra Güzel için nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda kesinleşecek.

NE OLMUŞTU?

29 Nisan 2017 yılında Adıyaman’ın Akçalı kısalında 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hava destekli operasyon sonrasında bölgede yapılan çalışmada terör örgütü mensuplarına ait sığınakta ele geçirilen bidonlar içerisinde silah, dizüstü bilgisayar, çok sayıda yaşam malzemesi ve ilaç bulunmuştu.

İlaçların kimin tarafından temin edildiği yönünde yapılan araştırmada Melati Zülfikar Terörist Volkan Bora’nın not defterinde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Süreyya R. Ç.’nin cep telefonu numarasının yazılı olduğu not, ayrıca terörist Volkan Bora ile Hemşire Süreyya R.Ç.’nin birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Araştırmada HDP Milletvekili Semra Güzel, Terörist Volkan Bora ve Hemşire Süreyya R.Ç.’nin Harran Üniversitesi’nden arkadaş oldukları belirlenirken

PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı derneklere üye olmak suçundan 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen Süreyya R.Ç. hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Terörizmin Finansmanı’ kapsamında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR MARDİN'DE ÇEKİLMİŞ

Gözaltına alınan Süreyya R.Ç., ifadesinde öldürülen terörist Volkan Bora’yı 10 yıldan beri tanıdığını ve fotoğrafların Mardin’de çekildiğini söyledi.

Süreyya R.Ç., terörist Volkan Bora’ya ilaç götürmediğini, ele geçirilen ilaçlardan haberdar olmadığını belirterek, “Bu ilaç çalışmış olduğu ASM’den reçete edilip ne şekilde Volkan Bora’ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur” şeklinde suçlamayı reddetti.

Semra Güzel ile akraba olduğunu ve PKK’nın terör örgütü olup olmadığı yönünde fikri olmadığını söyleyen Süreyya R.Ç., “Semra Güzel hem uzaktan akrabam hem de hemşerimdir” demişti.