Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ve MEB’in ardından bu defa Et ve Süt Kurumunun kapısına dayandı. Beraberindeki bazı kadın milletvekilleri ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Et ve Süt Kurumuna gelen Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı için içeri alınmadı. Kapıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra ‘Milletin Sesi’ mitinglerine yeniden başlayacaklarını söyledi..

CHP Genel Başkanı, randevu almadan gittiğinin hatırlatılması üzerine “Randevu için telefon ettim. Randevu verilmedi şu ana kadar” diye konuştu. Et ve Süt Kurumundan yapılan açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun randevu talebine dönüş yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Randevu talebine 07.04.2022 tarihinde (Perşembe günü) geri dönülmüş, ‘Tarım ve Orman Bakanı’mız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Bakan’ımız gerekli görürlerse görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

TÜİK’E DE ALINMAMIŞTI

CHP lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti. Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık tazminat davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.