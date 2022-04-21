Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamlarına dikkat çekmek için üç ay boyunca faturalarını ödemedi. Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Ana muhalefet liderinin bu davranışına AK Parti cephesinden tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kere daha kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kestiler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tutar 195 bin oldu Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.