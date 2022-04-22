Türkiye Gazetesi

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi 962’inci gününe girdi.

2015 yılında Siirt’te HDP’li belediye döneminde staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin’in babası Aydın Dağtekin, 962 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesi için bekliyor.

"OĞLUM GELİNCEYE KADAR BURADAYIM"

Evladının üniversite öğrencisi olduğunu, HDP’li Siirt Belediyesinde staj yaptığını anımsatan baba Dağtekin, "2015 yılında 20 gün staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim. Beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.

Evlat nöbetinde 900. gün: Şehitler ölmez, vatan bölünmez Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler evlat nöbetinin 900. gününde. Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok noktasından gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.