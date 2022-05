Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de 8 Mayıs Anneler gününde başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bahçeli, "Sevgi iki kişiye muhtaçtır. Bunlardan birisi onu anlatan ve aktaran, diğeri ise onu anlayan ve yüreğinde taşıyandır. Yürekte olanın yüze vurması, yüzde bulunanın dilden akması mukadderdir." ifadelerini kullandı.

"Anne" demenin, solmayan sevgi, silinmeyen fazilet, feragat anlamına geldiğini vurgulayan Bahçeli, aslında bütün günlerin annelerin olması gerektiğini belirtti.

'CENNETİN MÜJDELERİDİR'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır. En başta şehit analarımız olmak üzere ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir."

Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü ve o anları anlattı Program sunucusu Hakan Ural, Kadir Gecesi'nde MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Ural o anları canlı yayında anlattı.

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin soruya cevap veren MHP Genel Başkanı Bahçeli "Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi 'TBMM benim Meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'ye götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var” dedi.

MHP Lideri Bahçeli HDP'li Paylan'ın '1915' teklifine tepki: TBMM'de olması zulümdür MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde Ermeni soykırımı için kanun teklifi veren HDP'li Garo Paylan'a sert tepki göstererek 'Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması zulümdür. Müptezel, kokuşmuş milletvekili' ifadelerini kullandı.