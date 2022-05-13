Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümü Yargıtay tarafından onandı. İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası ise bozuldu. Bu karar, muhalefet kanadının tepkisine sebep oldu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Olayın yankıları sürerken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da isim vermeden Kaftancıoğlu destek çıktı. Twitter hesabından açıklama yapan Arınç "İfade özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokrasinin tekâmülü ve bir toplumun olgunlaşması ancak bu hürriyete gösterdiği saygı ve hoşgörü oranında mümkündür" ifadelerini kullandı.

"HUKUKSUZLUKLARA GÖZ YUMMAK KAMU VİCDANINI YARALAMAKTADIR"

Kendisi de bir avukat olan Bülent Arınç, şunları kaydetti: Beyan edilen fikirler beyan eden kişinin dışındaki toplumsal kesimlerin, siyasi iradenin hoşuna gitmese dahi ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağı da geçmişteki birçok AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla içtihat haline gelmiştir. Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır.

"ADALET, GÜNLÜK SİYASİ ÇEKİŞMELERE KONU EDİLMEMELİ"

Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey; adaletin günlük siyasi çekişmelere konu edilmesinden kurtarılarak yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır. Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır.

Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili, "Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne de CHP bilir. Karar yayınlanır yayınlanmaz hemen Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar" dedi.

Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! Kılıçdaroğlu'ndan millet vekillere çağrı Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kararın ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.