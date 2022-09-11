Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan ANKARA

İzmir’de yaşanan olayda, bir kız çocuğu bisikletten düşerek yaralandı. Kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı Çocuk Acil Servisinde tedavi ettirmek için aracıyla seyir hâlinde iken hız ihlali yapan babaya trafik cezası kesildi. Cezaya itiraz eden baba, konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddedince, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararına kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yerel mahkemenin ret kararını bozan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, hastaneye hasta taşıyan özel araca hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesilemeyeceğine karar verdi.

Daire, kararında Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 'Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar' başlıklı maddesinde yer alan 'Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar' şeklindeki düzenlemeye atıfta bulundu.

Yaralı çocuğunu hastaneye taşıyan babanın, geçiş üstünlüğüne sahip olduğuna, trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmadığına karar veren Yargıtay, idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti.

Yargıtay 'tam kusurlu' diyerek emsal kararı verdi: Eşi ve çocukları ile ilgilenmeyen yandı Eşi ve çocuklarıyla ilgilenmeyen kocanın, kadına psikolojik şiddet uygulamış sayılacağına hükmeden Yargıtay, erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti ve psikolojik şiddetin ise boşanma sebebi olduğunu belirtti.

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