Türkiye Gazetesi

2 hafta süren uluslararası iki önemli zirvede Türkiye'nin tezlerini tüm dünya ülkelerine anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüp çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Cumartesi günü Sakarya'da hastane ve bir dizi projenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü İTO'daki törene katıldı. Aynı günün akşamı Çam ve Sakura hastanesini ziyaret etti. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

KABİNE'DE KRİTİK KONU BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILACAK

BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

EKONOMİ DE KABİNE GÜNDEMİNDE

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM ELE ALINACAK

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ayrıca terörle mücadelede son durum ele alınacak.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.