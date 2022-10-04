Türkiye Gazetesi

Yasadışı organ ticareti yapanlar kendilerini kardeş gibi gösterip binlerce dolar karşılığında böbrek yapacaklardı ama ekipler düğmeye basınca şebekenin oyununu bozuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul'da faaliyet gösteren öze bir hastanenin kayıtlarını mercek altına aldı. Söz konusu hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Ekipler, şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu, şahıslarla evrakların uyuşmadığını, şahısların aracılar vasıtası ile kendilerini “karı-koca” ve “abi-kardeş” olarak gösterdikleri belirlendi. Polis tarafından yapılan araştırmalarda, nakil olmak için hazırlanan 3 grubun bulunduğu belirlendi.

12 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA YASADIŞI BÖBREK NAKLİ

Emniyet ekiplerince yapılan ilk tespitte kendilerini “karı-koca” olarak tanıtan Filistin uyruklu böbrek alıcısı Y.I.A.A. isimli şahıs ile böbrek vericisi Filistin uyruklu A.F.A.A. isimli şahısların gerçekte eş olmadıkları, kendisini A.F.A.A. olarak tanıtan kadın şahsın aslında Tunus uyruklu K.M.N. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahıslar ve Y.I.A.A., gerçek eşi olan A.F.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalarda, Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. adlı şebeke liderinin, 12 bin dolar karşılığında sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

ABİ KARDEŞ KILIĞINA GİRDİLER

Güvenlik güçlerince ikinci tespitte, kendilerini “abi-kardeş” olarak tanıtan Umman uyruklu böbrek alıcısı A.A.S.Q.A.A. ile böbrek vericisi S.A.S.Q.A.A. isimli şahısların gerçekte abi-kardeş olmadıkları, kendisini S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs olarak tanıtan şahsın aslında Ürdün uyruklu H.H.H.A.S. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheliler, A.A.S.Q.A.A.’nın gerçek ağabeyi olan S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs ve işlemlerin gerçekleşmesine yardımcı olan kocası T.S.A.Q.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Organizasyonlarda başrol oyuncusu yine Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z.’nin 60 bin dolar karşılığında, sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

ALICI İÇİN 4 GÜNDÜR BEKLETİLİYORMUŞ

Operasyonun son ayağında ise Ürdün uyruklu böbrek vericisi A.A.S.B. isimli şahsın, Ürdün uyruklu bir şahıs ile 12 bin dolar karşılığında böbreğini vermek üzere anlaştığı, uygun bir alıcı için 4 gündür Esenyurt’ta bir adreste bekletildiği tespit edildiği belirtildi. Yasadışı organ ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların devamında A.A.S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ŞEBEKENİN KİLİT İSMİ ÜRDÜNLÜ

Yapılan tüm çalışmaların sonunda, suç işlemek amacıyla kurulduğu belirlenen örgüt tarafından Türkiye’de “Organ-Doku Ticareti” suçunun işlendiği, örgüt liderinin Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticilerinin ise Ürdün uyruklu M.T.H.B, Suriye uyruklu M.B. ile U.A. isimli Türk vatandaşı olduğu tek tek tespit edildi. Şebeke yöneticisi Suriye uyruklu M.B. ile organ verici ve alıcıları 30 Eylül’de yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu sırada örgüt lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. ile örgüt yöneticileri Ürdün uyruklu M.T.H.B. ve U.A. isimli şahısların Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir adreste saklandıkları ve Antalya üzerinden yurt dışına kaçış hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar Isparta‘nın Keçiborlu ilçesinde yakalandı.

10 ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheliler ile organ alış-verişindeki kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri dün sona eren şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden A.A.S.Q.A.A. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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