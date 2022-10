Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarını sürdürüyor. Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

MASADA DURAN KİTAP DETAYI

Erdoğan-Paşinyan-Aliyev görüşmesinde masanın üstünde duran kitap dikkat çekti. "Free - Coming of Age at the End of History" isimli kitapta, Avrupa'daki son Stalinist devlet olan Arnavutluk'ta komünizmin ve diktatörlüğün çöküşünden yola çıkılarak, eski dünyanın sonu ve yeni dünya düzeninin kuruluşu anlatılıyor.

Masadaki dikkat çeken kitap "Free - Coming of Age at the End of History" olduğu öğrenildi

