26 Aralık 2023 02:33 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 02:35

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, bölgede kavramsal bir oyun oynandığını ifade eden Ağar, şunları kaydetti:

Teröristlerin PKK’nın kontrol ettiği köylerden bölgeye sızdıklarından bahsediliyor. Sadece Suriye’deki değil, Irak’ta da Kürt etnik kimliğinin istismar ettiği alanların bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Irak ve Suriye’den terör örgütünün çıkarılması lazım. PKK, Kürt etnik kimliğini istismar ettiği alanlardan çıkartılarak Arap havzasına itelenebilirse Türkiye rahat bir nefes alır. Gerekirse oralara kadar gidecek bir stratejik hazırlığa, yığınak oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu sürecin içinde biz sadece terörle mücadele etmiyoruz, jeopolitik oyuna eklemlenmiş bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. O yüzden bakışımızı sadece terörle mücadele üzerinden değil, jeopolitik etki üzerinden tanımlamamız gerekiyor. Saldırının zamanlamasını iyi değerlendirmek lazım. Bir tarafta Kerkük seçimleri var, diğer tarafta Türkiye’nin ABD ve İsrail ile ilişkilerinin en kötü olduğu dönemden geçiyoruz. Jeopolitik anlamda etkimizi geliştirmek zorundayız. Türkiye’nin terörle mücadelesinin devam edeceğini ancak, son iki günde gerçekleşen saldırılarda jeopolitik olarak kurulan tuzağın görülmesi gerektiğini ifade eden Ağar “Burada bir gel-gel durumu var. Terörün köküne kibrit suyu ekmek durumundayız. Arkasında ‘kim var’ bunu iyi tahlil etmek durumundayız. Bu varoluşsal bir tehdit” dedi.