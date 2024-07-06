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Ablasına şiddet uygulayan eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Şiddet, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Adana'da kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldüren zanlı tutuklandı. Yakalanan zanlının, "Konuşmak için buluşmuştuk, kavga çıkınca olan oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet K., kız kardeşine şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesi Faruk S. (33) ile konuşmak için bir sokakta buluştu. İkili arasında başlayan görüşme önce tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü.

Mehmet K.'nin Faruk S.'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Yaralanan Faruk S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Faruk S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine eve operasyon yaparak Mehmet K.'yi yakaladı.

Mehmet K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, konuşmak için buluşmuştuk. Kavga çıkınca olan oldu, pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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