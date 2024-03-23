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Haberler > Gündem > Bir babanın en zor anları! Oğlunun cesedine sarılıp ağladı

Bir babanın en zor anları! Oğlunun cesedine sarılıp ağladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da falezlerde 24 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Acılı baba Ebubekir Oğuz, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü.

Bu sabah 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar falezle denizin birleştiği noktada, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

24 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla adrese deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Berkhan Oğuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuz’un cansız bedeni deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı’ndaki polis noktasına çıkarıldı.

Acılı baba oğlunun cenazesine sarılıp ağladı - 1. Resim

BABASI KAHROLDU

Acı haberi alan Oğuz’un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, torbadaki oğlunun cenazesinin yanına oturup sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuz’un ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Acılı baba oğlunun cenazesine sarılıp ağladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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