Gülistan Doku dosyasının 6 yıl sonra yeniden açılmasının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, faili meçhuller tek tek inceleniyor" dedi. Gürlek ayrıca "Şu an önemli olan Gülistan'ın cesedinin yerini tespit etmek. Arkadaşlar çalışma yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan ANKARA - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların da tek tek incelendiğini açıkladı.

"FAİLİ MEÇHUL TÜM DOSYALAR TEK TEK İNCELENİYOR"

Gürlek, “Bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar incelenecek. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok. Ama kararlıkla ve titizlikle üstüne gidilecek” dedi.

Gülistan Doku

"ÖNEMLİ OLAN CESEDİN YERİNİ BULMAK"

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Başsavcımız takip ediyor. Önemli olan mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Arkadaşlar çalışma yürütüyor” diye konuştu.

