Adalet Bakanı’ndan “para kulesi” açıklaması: Fezlekeye gidebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’li vekil ifade vermeye gitmezse neler olacağını anlattı; ülke gündemini yorumladı. Tunç, "CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfade vermezse karanlık noktaları var demektir. Konu fezlekeye kadar da gidebilir." dedi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de bulunduğu medya yöneticileri ve yargı muhabirleriyle iftarda bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konuları değerlendirdi. Bakan Tunç, özetle şunları kaydetti:

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu. Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuyor. O da çağrılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfade vermezse karanlık noktaları var demektir. Vekilin zorla getirilmesi diye bir şey olamaz. İfade vermezse şüpheli durumlar olabilir. Konu fezlekeye kadar gidebilir. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. İfadeler ışığında neler olacak göreceğiz.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN KAÇMASI

ABD’yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik, iade talebinde bulunduk. İfadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz. ABD makamları da yargılayabilir. ‘Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım’ diyebilir.

KADINA ŞİDDET

Kadına yönelik şiddet konusunda cezaların artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Hatta, geçen yasama döneminin son paketinde bütün suçlarda kadına karşı işlenen suçların cezalarını daha da artırdık. Israrlı takibi ayrıca yeni bir suç tipi olarak ihdas ettik. Bu konuda Meclis’imizin yasama anlamında üzerine düşeni yaptığı kanaatindeyim.

KEDİ EROS’UN ÖLDÜRÜLMESİ

Eskiden bu tür suçlar için Hayvanları Koruma Kanunu’nda hapis cezaları yoktu. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı vardı. Mahkeme ikinci yargılamasında 3 yıl ceza verdi. İyi hâl indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır.

SOKAK KÖPEKLERİ

Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak kanuni bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek.