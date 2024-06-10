Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 yıllık firari yakalandı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

'Kasten öldürme' suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen 6 yıldır firari olan 60 yaşındaki H.T., Adana İl Jandarma Komutanlığu ekipleri tarafından yakalandı.