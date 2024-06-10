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Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 yıllık firari yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

'Kasten öldürme' suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen 6 yıldır firari olan 60 yaşındaki H.T., Adana İl Jandarma Komutanlığu ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.T'nin (60) Seyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıldır firari olduğu belirtilen H.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.T. cezaevine gönderildi.

Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 yıllık firari yakalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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