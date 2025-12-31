Adana’da oyun oynamak için girdikleri kahvehaneden kovulan ve silahla öldürülen Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak’ın ölümüne ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. 11 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 27 Aralık günü korkunç bir olay yaşanmıştı. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde kahvehane işletmecisi K.U. oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak’ı iş yerine almak istememiş, hasım sahibi olduklarını öne sürerek Akyüz ile Balsak’ı dışarı çıkartmıştı.

Öldürülen Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak

Akyüz ve Balsak, kahvehane işletmecisi ve onun akrabalarıyla sokakta tartışmıştı. Ardından kahvehanenin içerisinden 2 farklı tabanca ile Akyüz ve Balsak'a defalarca ateş açılmıştı. Akyüz başından ve göğsünden, Balsak ise göğsünden vurularak öldürülmüştü.

POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin ismini tek tek belirlemişti. Yapılan operasyonla, kahvehane işletmecisi K.U. (61), B.A. (23), Ö.U. (19), Y.U. (38), A.K. (46), Y.U. (41), R.A. (48), İ.A. (61), D.K. (20), K.S. (18) ve O.U.’yu (34) gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti. 11 şüpheli "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Cinayetlerde kullanılan silah, şüphelilerin kriminal raporuyla netlik kazanacak.

