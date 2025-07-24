Adli Tıp'tan Ayşe Barım kararı! Tam teşekküllü hastaneye sevk edildi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Barım, Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada, geçtiğimiz günlerde 'tutukluluk halinin devamına' karar verilmişti. Birçok sağlık sorunu olduğu belirtilen Barım'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Barım, sağlık durumunun tespiti için cezaevinden Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilmişti. ATK tarafından hazırlanan raporda, Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

HASTANE SONRASI KARAR VERİLECEK

ATK, son olarak Barım'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevkine karar verdi. Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi: