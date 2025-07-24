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Adli Tıp'tan Ayşe Barım kararı! Tam teşekküllü hastaneye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adli Tıp&#039;tan Ayşe Barım kararı! Tam teşekküllü hastaneye sevk edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Barım, Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada, geçtiğimiz günlerde 'tutukluluk halinin devamına' karar verilmişti. Birçok sağlık sorunu olduğu belirtilen Barım'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Barım, sağlık durumunun tespiti için cezaevinden Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilmişti. ATK tarafından hazırlanan raporda, Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

HASTANE SONRASI KARAR VERİLECEK

ATK, son olarak Barım'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevkine karar verdi. Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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