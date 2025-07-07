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Ayşe Barım davasında dikkat çeken tanık! Ünlü oyuncu da oradaydı: “Tanımıyorum” dedi ve...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı olaylarında, sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıktı. Barım’ın davasını ünlü camiasından birçok isim takip ederken, oyuncu Metin Yıldız da mahkeme salonunda görüntülendi. Muhabirin “Takip etmek için mi geldiniz?” sorusuna Yıldız’dan dikkat çeken bir cevap geldi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken tanık! Ünlü oyuncu da oradaydı: “Tanımıyorum” dedi ve... - 1. Resim

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı sanat dünyasından birçok isim takip ederken, oyuncu Metin Yıldız da mahkeme salonunda görüntülendi.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken tanık! Ünlü oyuncu da oradaydı: “Tanımıyorum” dedi ve... - 2. Resim

"TANIK OLARAK GELDİM"

Yıldız, kendisine yöneltilen ‘Takip etmek için mi geldiniz?’ sorusuna “Tanık olarak geldim” cevabını verdi. Dosyada tanık olarak yer aldığı öğrenilen Metin Yıldız, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Metin Yıldız
Metin Yıldız

“Ayşe Barım’ı tanımıyorum. Olaylarla ilgili hiçbir fikrim ya da bilgim yok. Daha önce verdiğim ifade, mesleğim ve menajerlikle ilgiliydi.”

Ayşe Barım davasında dikkat çeken tanık! Ünlü oyuncu da oradaydı: “Tanımıyorum” dedi ve... - 4. Resim

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim’e erteledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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