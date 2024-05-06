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Adres: Gezi Parkı... Kadının başına gelene duyanlar inanamadı, sebebi ise şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adres: Gezi Parkı... Kadının başına gelene duyanlar inanamadı, sebebi ise şaşırttı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim Gezi Parkı’nda oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın başından yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan ağaç parçaları kaldırımda toplanırken, çevrede önlem alındı.

Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda akşamüstü parkta dolaşan bir kadın, bir süre sonra oturmak istedi. Dakikalarca oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü.

Adres: Gezi Parkı... Kadının başına gelene duyanlar inanamadı, sebebi ise şaşırttı - 1. Resim

Başına çarpan parçası kırılarak etrafa saçılırken, kadın ise bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adres: Gezi Parkı... Kadının başına gelene duyanlar inanamadı, sebebi ise şaşırttı - 2. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adres: Gezi Parkı... Kadının başına gelene duyanlar inanamadı, sebebi ise şaşırttı - 3. Resim

Öte yandan özel güvenlik görevlileri ve belediye görevlileri de dalları kaldırımda toplayarak çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Vatandaşlar ise bir noktadan diğer noktaya yoldan yönlendirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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