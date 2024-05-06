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Kontrolden çıkan tır, 5 aracı ezdi geçti! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde duramayan tırın 5 aracı biçmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Malatya istikametine seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak önce trafik ışıklarında bekleyen 38 P 2062 plakalı işçi servisi ve 34 VS 6816 plakalı minibüse ardından da bir marketin önünde park halinde bulunan 38 KM 933 plakalı otomobil, 38 R 0451 plakalı işçi servisi ve PTT’ye ait 06 CEP 154 plakalı kamyona çarptı.

Kontrolden çıkan tır, 5 aracı ezdi geçti! Yaralılar var - 1. Resim

6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 9 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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