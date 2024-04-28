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Tarihte bugün! 6,7 büyüklüğündeki Malazgirt depreminde 3 bin kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihte bugün! 6,7 büyüklüğündeki Malazgirt depreminde 3 bin kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, 1903 yılında Muş'ta (Malazgirt) meydana gelen ve 3000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği depreme yönelik paylaşımda bulundu. "Tarihte bugün" notuyla yapılan paylaşımda, "6.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu benzer bir deprem korkusu sarmışken, AFAD'dan 100 sene önce Muş'ta (Malazgirt) yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depreme yönelik mesaj geldi.

3000'E YAKIN CAN KAYBI YAŞANDI

AFAD, X sosyal medya hesabı üzerinden 100 yıl önce Malazgirt'te (Muş) meydana gelen depreme ilişkin şunları vurguladı:

"28.04.1903’de Malazgirt (Muş) de Ms=6.7 büyüklüğünde hasar yapıcı bir deprem meydana gelmiştir. Yakın il ve ilçelerde kuvvetlice hissedilen deprem nedeniyle, 3000’e yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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