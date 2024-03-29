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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş&#039;ta deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.06'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 6.32 kilometre olarak ölçüldü. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 5.0 kilometre.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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