Ahmet Övgün Ercan, Van ve Hakkari’yi işaret etti, 7,3’lük deprem uyarısı yaptı

9 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:41

6 Şubat’ta 7 üzeri iki şiddetli depremle sarsılan Türkiye’nin Karadeniz dışında tüm bölgeleri sallanmaya devam ediyor. Son dönemde sarsıntılar doğuda yoğunlaştı.

Özellikle Van, Malatya, Kahramanmaraş, Hakkari, Tunceli ve Hakkari’de meydana gelen peş peşe depremler korkuttu.

AHMET ÖVGÜN ERCAN’DAN 7,3’LÜK DEPREM UYARISI

Bölgede neredeyse her gün bir sarsıntı gündeme gelirken ünlü jeoloji profesörü Ahmet Övgün Ercan, konuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Övgün, bölgenin depremlerin savaş alanına dönüştüğü belirterek Van’daki olası bir depremin 7,3’e kadar ulaşabileceğini söyledi.

Hakkari için daha önceki uyarılarını yineleyen Ercan, depremin er ya da geç olacağını ifade etti.

“HER ZAMAN İÇİN BÜYÜK DEPREMLER OLACAKTIR”

Prof. Dr. Ercan, Van'ın her zaman bir deprem riskiyle karşı olduğunu ifade eden "Güneyden gelen Arap Kalkanı, bugünkü Suriye ile Irak’ın bulunduğu kesimden Anadolu’yu kuzeye doğru sıkıştırıyor. Anadolu’yu bu şekilde sıkıştırması sonucunda Doğu Toroslar dediğimiz Bitlis Dağları oluşuyor. Artos Dağları da böyle oluşuyor. Van’ı doğudan sıkıştıran başka güçler de var. Güneyden ve doğudan gelen güçlerin bileşke noktası Van. Bu yüzden Van’da her zaman için büyük depremler olacaktır" değerlendirmesi yaptı.

“2040 İLE 2055 ARASINDA YIKICI BİR DEPREM OLURSA BU ŞAŞIRTICI OLMAZ”

Ercan, Van’ın kendi içindeki deprem büyüklüğü 6.4 dolaylarında olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Bazen sıçrama yaparak 7.3'e kadar varabilir. Kaldı ki 2011 yılında yaşanan depremde bu 7.2'ye vardı. Her 30 ila 40 yıl arasında üstüne gelen gerginlikleri boşaltmak üzere bir deprem oluşturacaktı. '2011 yılında gördük bir daha görmeyiz' diye bir şey yok. 2040 ile 2055 yılları arasında yıkıcı bir deprem olursa bu şaşırtıcı olmaz.

“VAN'IN KUZEYİ VE GÜNEYİ DAHA RİSKLİ”

Van'ı hemen kuzeyindeki Erciş, Çaldıran, Muradiye ilçeleri ile Tendürek Dağı’nın olduğu kesim depremlerin bir savaş alanı. Tendürek Kırığı, Tutak Kırığı, Çaldıran Kırığı ve Karayazı Kırığı bu bölgedeki en derin kırıklar. 1975’te Çaldıran Depremi, daha sonra Muradiye Depremi oldu. Bu büyüklükteki depremler seyrek olmasına rağmen yıkıcı ve ölümcüldür. İvmeleri de yer çekimi ivmesinin yaklaşık 1.5 katı daha büyüktür. 2011’deki 7.2’lik Van depreminin ivmesi 0.18 iken aynı yıl yaşanan 5.6 şiddetindeki depremin ivmesi yüksek olması nedeniyle daha yıkıcı oldu. Van’ın güneyinde ise Gevaş Kırığı denilen başka bir kırık var. Bu da Edremit ilçesinde yıkımlara neden olabilir.

TENDÜREK İÇİN PATLAMA UYARISI

Ağrı- Van sınırında yer alan Tendürek Dağı’nda volkanik hareketler olacağını öne süren Ercan, konuyla ilgili şunları ifade etti.

Özellikle Tendürek diri bir kırık ve bacasını patlatmış durumda. Tamamen çanak ve kaldera kısmı vardır. Kaldera kısmı da magma odasının göçmesi sonucunda oluşmuş. Bunlar patlamalarını yine yapacaktır. Hatta Ağrı Dağı da dahil buradaki dağlar birbirine o kadar yakın ki buradaki patlama tüm çevre kentleri ilgilendirir. Çünkü patlama ile birlikte bir kül çıkar. Bu kül, çok yüksek sıcaklıkta ve bu bulut tüm bölgeye yayılır ve yağmaya başlar. Yandığı zaman o çevredeki her şeyi yakar. Buradaki yanardağ akıntılarının boyu, 60 ile 100 kilometreye kadar gitmiştir. "

'HAKKARİ'DE 7 DOLAYINDA DEPREM BEKLİYORUM'

Son olarak üst üste orta şiddetli depremlerle korkutan Hakkari için bir yorum yapan Ercan, "Hakkari, 2011 yılında deprem çekincesi beklediğim yerlerdendi. Yüksekova Kırığı var ve ona koşut kırıklar da söz konusu. Orada 7 dolaylarında bir deprem bekliyorum. Bu er veya geç olacaktır" dedi.

3 PROF. HAKKARİ’DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYOR

Öte yandan ünlü yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Doğan Perinçek geçtiğimiz haftalarda bir gün içinde 3 dikkate değer deprem meydana gelen Hakkari için 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini açıklamıştı.