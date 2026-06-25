Trabzonspor, kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana'nın yeniden transferinde mutlu sona çok yakın. Kamerunlu kalecinin, bordo-mavili kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezon için de Kamerunlu kaleci için girişimlerde bulunan Karadeniz temsilcisinin, transferde istediği sonucu almak üzere.

A Spor'un haberine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana, Trabzonspor'un sunduğu maddi şartları kabul etti. 30 yaşındaki file bekçisinin, Süper Lig'de 1 yıl daha kiralık olarak mücadele edeceği aktarıldı.

Andre Onana, Trabzonspor'da sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların sevgisini kazandı.

Trabzonspor cephesi ile bonservisi Premier Lig ekibinde olan 30 yaşındaki kaleci arasında son detaylar görüşülüyor. Kısa süre içerisinde Kamerunlu eldivenin transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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