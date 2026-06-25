Trabzonspor'da transfer müjdesi: Andre Onana'nın imzası an meselesi
Trabzonspor, kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana'nın yeniden transferinde mutlu sona çok yakın. Kamerunlu kalecinin, bordo-mavili kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi.
- Andre Onana, Trabzonspor'un teklif ettiği maddi şartları kabul etti.
- 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, Süper Lig'de 1 yıl daha kiralık olarak mücadele edecek.
- Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezon için de Kamerunlu kaleci için girişimlerde bulunan Karadeniz temsilcisinin, transferde istediği sonucu almak üzere.
A Spor'un haberine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana, Trabzonspor'un sunduğu maddi şartları kabul etti. 30 yaşındaki file bekçisinin, Süper Lig'de 1 yıl daha kiralık olarak mücadele edeceği aktarıldı.
Trabzonspor cephesi ile bonservisi Premier Lig ekibinde olan 30 yaşındaki kaleci arasında son detaylar görüşülüyor. Kısa süre içerisinde Kamerunlu eldivenin transferinin resmen açıklanması bekleniyor.