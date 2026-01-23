Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda Özel Harekat polisleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 6 DEAŞ'lı militan, Bursa'da cenaze namazları bile kılınmadan gömüldü.

Geçtiğimiz ay Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzenlenen operasyonda, bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit olmuştu.

Yaralanan polisler Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

TERÖRİSTLERİN AİLELERİ CENAZELERİ İSTEMEDİ

Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen merasimlerin ardından toprağa verilirken, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini sahiplenen çıkmadı. Adli tıp tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi.

Aileleri cenazelerini istemedi, cenaze namazları bile kılınmadı! DEAŞ'lı teröristler gömüldü

6 TERÖRİST GÖMÜLDÜ

Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, adli tıpta geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı. Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy Mezarlıklarındaki yerlere 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.

