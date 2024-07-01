Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular

Düzenleyen:
- Güncelleme:
AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular
Ak Parti, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kızılcahamam'da kampa giren AK Parti'de en önemli gündem maddelerinden biri ekonomi. Belediye başkanlarına hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel istişare yapması bekleniyor.

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sürüyor. Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular - 1. Resim

YEREL SEÇİMLER ELE ALINACAK

Kampın ikinci günü olan bugün de (1 Temmuz 2024) 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular - 2. Resim

KAMPTA EKONOMİ, TARIM, TURİZM, ULAŞTIRMA, ENERJİ SUNUMU

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular - 3. Resim

Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinden kampta! İşte ele alınacak konular - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kuaförler ve berberlerin kapalı olacağı gün Valilikler tarafından netleştirilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti - GündemÖzgür Özel ziyaret edip elini öptü!Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabine bu gece değişiyor - GündemKabine bu gece değişiyor, işte detaylarMeteoroloji'den 10 kent için sarı kod! Gök delinecek, rüzgar uçuracak - GündemGök delinecek, rüzgar uçuracakAntalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - GündemAntalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonu! 65 şüpheli yakalandı - Gündem19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonu! 65 şüpheli yakalandıEskişehir'de hareketli gece! Taksi ve lüks otomobili gasbetti, polis kovalamacasında yakalandı - GündemTaksi ve lüks otomobili gasbetti, kovalamacada yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...