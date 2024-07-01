AK Partili başkanlar 2028 için kampa girdi! Erdoğan’ın bugün konuşma yapması bekleniyor

31 Mayıs seçim sonuçlarının irdeleneceği AK Parti’nin Kızılcahamam kampına 541 belediye başkanının yanı sıra bakanlar ve milletvekilleri de katılıyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, 2028’e giden yol haritasını çizmek için çalışmalarına devam ediyor. 31 Mayıs’ta gerçekleştirdiği milletvekilleri kampı ile seçim sonuçlarının MR’ını çeken AK Parti şimdi de Kızılcahamam’da belediye başkanları ile kampa girdi. Dün başlayan ve yarın sona erecek olan ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na AK Partili 541 belediye başkanını yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri ve belediye meclisi üyeleri de katılıyor.

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TECRÜBE PAYLAŞIMI

Kampın dünkü bölümünde genel başkan vekilleri, muhtemel bir kriz anında sorun çözme ve karar verme, zaman yönetimi, stres ve öfke yönetimi, inisiyatif alanları, liderlik, empati, aidiyet ve şehir kültürü gibi alanlarda belediye başkanları ile tecrübe paylaşımında bulundu. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN KONUŞACAK

Kampın bugünkü bölümünde, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer sunum yapacak.

Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında Cumhur İttifakı’nın devamı ile toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor.

YARIN GENEL DEĞERLENDİRME GÜNÜ

Son gün (yarın) ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde, Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla genel değerlendirme paneli gerçekleştirilecek. Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya da bir sunum yapacak. Ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare ve müzakere toplantılarının gerçekleştirilmesinin ardından kamp sona erecek.