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    AK Parti Eskipazar ilçe başkanı istifa etti: Her şey gelir geçer

    AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, gerçekleştirdiği istişarelerin ardından aldığı karar doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    AK Parti Eskipazar ilçe başkanı istifa etti: Her şey gelir geçer
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirdiği istişarelerin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    Ünal'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

    “Mevkiden, makama, ilişkiler ağından imkanlara kadar her şey gelir geçer. Meziyet ve şahsiyet kalır. Emek ziyan olmaz. Eser unutulmaz. İzzet solmaz. Unutulmayacak eser, meziyet, şahsiyet ve hoş bir seda bırakabildiysek bizim için pek iyi bir vedadır. AK Parti gibi büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum, 20.12.2019 tarihinden bu zamana yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğum AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa ediyorum. Genel başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, partimizin tüm teşkilat kademelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum."

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiIstifaAli ÜnalEskipazar
    Haberler > Gündem > AK Parti Eskipazar ilçe başkanı istifa etti: Her şey gelir geçer
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