AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! 3 günlük kamp masaya yatırılacak

AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yoğun gündemle bu hafta toplanıyor. Toplantıda parti içi stratejiler ele alınacak, Kızılcahamam’daki 3 günlük kamp masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yoğun gündemle bu hafta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK toplantısında 11-12-13 Temmuz’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı masaya yatırılacak.

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YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Kampta ortaya çıkan temel sorunlar değerlendirilecek. Milletvekillerinin öne çıkan talep, öneri ve eleştirileri tartışılacak. Vatandaşın beklediği öncelikli reformlar tespit edilecek. Sorunların hızlı çözümü için yol haritası oluşturulacak.

Ayrıca CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ile “Terörsüz Türkiye” de gündem maddeleri arasında yerini alacak.