Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! 3 günlük kamp masaya yatırılacak

AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! 3 günlük kamp masaya yatırılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! 3 günlük kamp masaya yatırılacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yoğun gündemle bu hafta toplanıyor. Toplantıda parti içi stratejiler ele alınacak, Kızılcahamam’daki 3 günlük kamp masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yoğun gündemle bu hafta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK toplantısında 11-12-13 Temmuz’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı masaya yatırılacak.

YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Kampta ortaya çıkan temel sorunlar değerlendirilecek. Milletvekillerinin öne çıkan talep, öneri ve eleştirileri tartışılacak. Vatandaşın beklediği öncelikli reformlar tespit edilecek. Sorunların hızlı çözümü için yol haritası oluşturulacak.

Ayrıca CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ile “Terörsüz Türkiye” de gündem maddeleri arasında yerini alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

En yaşlı Kıbrıs gazisi 'Reşat Baba': Vatan sevgisi ailede başlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En yaşlı Kıbrıs gazisi 'Reşat Baba': Vatan sevgisi ailede başlar - GündemEn yaşlı Kıbrıs gazisi: Vatan sevgisi ailede başlarErdoğan, KKTC'nin zafer gününde konuştu: Biz ay yıldız, aynı yoldayız - Gündem"Biz ay yıldız, aynı yoldayız"Önce Süveyda sonra Kamışlı... Arap aşiretlerin hedefinde PKK/YPG var! - GündemArap aşiretlerin hedefinde PKK/YPG var!İBB'de 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi - GündemİBB'de 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme!Kahramanmaraş'ta susuz günler başlıyor! Barajlarda kayıp büyük - GündemMaraş'ta susuz günler başlıyor! Barajlarda kayıp büyükErdoğan'dan Ada'da 'iki devletli çözüm' çağrısı: "Uluslararası toplum KKTC'yi tanımalı" - Gündem"Uluslararası toplum KKTC'yi tanımalı"
Sonraki Haber Yükleniyor...