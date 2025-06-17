AK Parti sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Savaş lobisine hizmet ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin soykırımı ve İran-İsrail çatışmaları başta olmak üzere bölgedeki yangını diplomatik çabalarla söndürmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özel savaş lobisine hizmet ediyor" dedi.

Türkiye, dört bir yanında yaşanan çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Filistin'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, nükleer çalışmaları bahane ederek İran'a savaş başlattı. İsrail'in saldırgan tutumunun sona ermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere birçok lider ile diplomatik temas kurarak çözümün masada olduğunu işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çabalarını görmezden gelerek eleştirilerde bulunan CHP lideri Özgür Özel'e AK Parti'den tepki gecikmedi.

FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ SORGULAMAK ŞUURSUZLUKTUR

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır. Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur."

ÖZEL AÇIK AÇIK SAVAŞ LOBİSİNE HİZMET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in İran’a saldırısı karşısından diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisi olduğunu ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail’in İran’a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail’in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze’den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır. Özgür Özel’in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz" dedi.