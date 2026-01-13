AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in Ankara’da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ankara’da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Seçim bölgesi Gaziantep’teki yoğun programının ardından Ankara’ya dönen Bozgeyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eskiden Gaziantep’ten Ankara’ya yöresel lezzetler götürülürdü. Zaman değişti, ihtiyaçlar değişti. Bugün Başkent, en temel ihtiyaç olan suya hasret. Ankara kaliteli hizmeti, gerçek belediyeciliği özlüyor. Kısacası; Başkent kaliteli hizmete susadı"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Milletvekili Bozgeyik’in 5 litrelik iki adet pet su şişesi ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ANKARA'DA SU KESİNTİLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan içme suyu krizine ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü (DSİ) suçlamıştı. DSİ'den yapılan açıklamada, sorumluluğun belediyede olduğu belirtilmişti. Söz konusu su kesintileriyle başkent halkı günlerce susuz kalırken, bidonlarla evlerine su taşımaya başlamıştı.

