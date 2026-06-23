Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe bir şirket üzerinden sahte fatura ve hayali işlem yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Bakan Gürlek, 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyım atandığını ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde 9 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyım atandığını ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Bakan Gürlek'in konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyım atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.

Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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