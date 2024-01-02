Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!

2 Ocak 2024 09:26 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:26

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artış yaşanmıştı, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenlemeye gidildi. 2024 yılında da benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV ve KDV artışına bağlı olarak zam gelmesi bekleniyor. Peki “Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı ne zaman gelecek?” İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve araştırılan diğer ayrıntılar…

AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI MI GELECEK?

Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında zam yapılıp, yapılmayacağı soruları sorulmaya başlandı.Motorin ve benzin fiyatlarında KDV ve ÖTV artışına bağlı olarak zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına 2 lira üzerinde zam yapılacağı öne sürülüyor. Benzin ve motorine bahsi geçen zammın gerçekleşmesi durumunda güncel fiyat listesini sizler ile paylaşacağız. İşte 2 Ocak benzin, motorin ve LPG fiyat listesi…

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYAT LİSTESİ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI