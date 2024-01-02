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    • - Güncelleme Tarihi:

    Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!

    Akaryakıttaki fiyat değişimleri milyonlarca kişinin gündemini oluşturuyor. KDV ve ÖTV artışıyla beraber yeni yılın ilk günlerinde motorin ve benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki “Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı geldi mi? Benzine ve motorine zam mı gelecek?” İşte akaryakıt fiyatlarına dair detaylar!

    Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!
    Gündem Haberleri  / TGRT HABER

    Geçtiğimiz yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artış yaşanmıştı, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenlemeye gidildi. 2024 yılında da benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV ve KDV artışına bağlı olarak zam gelmesi bekleniyor. Peki “Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı ne zaman gelecek?” İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve araştırılan diğer ayrıntılar…

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI MI GELECEK?

    Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında zam yapılıp, yapılmayacağı soruları sorulmaya başlandı.Motorin ve benzin fiyatlarında KDV ve ÖTV artışına bağlı olarak zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına 2 lira üzerinde zam yapılacağı öne sürülüyor. Benzin ve motorine bahsi geçen zammın gerçekleşmesi durumunda güncel fiyat listesini sizler ile paylaşacağız. İşte 2 Ocak benzin, motorin ve LPG fiyat listesi…

    Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!

    GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYAT LİSTESİ

    İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    • İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
    • İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
    • İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

    İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    • İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
    • İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
    • İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

    ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

    • Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
    • Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
    • Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    • İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
    • İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
    • İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TGRT HABER
    Akaryakıt ZamMotorin Zam2 Ocak Akaryakıt Fiyat
    Haberler > Gündem > Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!
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