AFAD, Akdeniz'de saat 01.33'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 9.19 kilometrede gerçekleştiği bildirildi.

Gece saatlerinde Akdeniz’de paniğe yol açan bir deprem yaşandı. Bodrum açıklarındaki Girit Adası yakınlarında alan sarsıntı, 5 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 9,19 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasar bildirimi yapılmadı.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem!

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

