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AKINCI'nın yeni gözdesi! GÖKÇE ile uzun menzilli atış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti', AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye, savunma sanayinde eşi benzeri görülmemiş başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

AKINCI'nın yeni gözdesi! GÖKÇE ile uzun menzilli atış - 1. Resim

GÖKÇE'DEN TAM İSABET ATIŞ

Gökçe, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na entegre edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan atış testi başarıyla tamamlandı, hedef tam isabetle vuruldu.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık." 

"GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti; havadan karaya akıllı ve hassas vuruş ve çoklu atım yeteneklerine sahip. Yeni nesil güdüm kiti aynı zamanda uçuş sırasında yeniden hedef belirleyebiliyor, tüm hava koşullarında gece ve gündüz görev yapabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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