Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aksaray'da kağıt fabrikası alev alev! Kısa sürede kontrol altına alındı

Aksaray'da kağıt fabrikası alev alev! Kısa sürede kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray, Kağıt Fabrikası, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Sıkıştırılarak paketlenen kağıtların ve geri dönüşüm malzemelerinin alevlere teslim olduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir kağıt fabrikasından öğle saatlerinde alevler yükseldi. Edinilen bilgiye göre, sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm kağıtları aniden alev aldı. Kısa sürede tüm balyalara sıçrayan yangında fabrika bahçesi alevlere teslim oldu.

Olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına geniş çaplı müdahalede bulunan ekiplere iş makinesi ve kepçeler destek verdi.

Yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aksaray'da kağıt fabrikası alev alev! Kısa sürede kontrol altına alındı - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Dinçer, fabrika yetkilileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dinçer, “Firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm işletmelerimizi korusun, emeklerini zayi etmesin” dedi.

Başkan Dinçer, yangının kontrol altına alınması ve can kaybının olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursaspor'dan benzinlik açıklaması! 80 milyon 492 bin 582 lira nereye gidecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mezarlıkta başladı, ormana sıçradı! Alevler mahalleyi alarma geçirdi - GündemAlevler bir mahalleyi alarma geçirdiIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisizSıcak hava ve nem bunalttı! Hissedilen sıcaklık 60 dereceyi buldu - GündemHissedilen sıcaklık 60 derece!İlber Ortaylı'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklaması: Uzun bir süre hayat olmayacak - Gündemİlber Ortaylı'nın 3. Dünya Savaşı açıklaması gündem olduİzmir'de 2 can verdiği elektrik faciasında dikkat çeken ifade! İZSU gözlemcisi izinliymiş - GündemO gün belediye çalışanı izinliymiş!Çay toplayan vatandaş elektrik akımına kapıldı! - GündemRize'de çay toplayan vatandaş elektrik akımına kapıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...