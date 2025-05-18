Aldatıcı reklamlara ceza yağacak! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tam 125 milyon TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 11:26 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 11:31 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlara ceza yağdıracak. Bakanlık, 2025'in ilk beş ayında Reklam Kurulu tarafından aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 adet dosya hakkında durdurma cezası ile toplam 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası uygulandığın bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlara ceza yağdırmaya hazırlanıyor. 125 MİLYON TL'LİK CEZA Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosyalar hakkında toplam 125 milyon TL ceza uygulanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2025 yılının ilk beş ayında Reklam Kurulu tarafından aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası verilmiştir. İlgili Haber Bakanlık resmen duyurdu! 95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş