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    • Aldığı son yolcunun hedefi olmuştu... Taksi şoföründen acı haber

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İzmir, Taksi Şoförü, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İzmir'de, soğukta üşmesin diye aldığı son müşterisi tarafından vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede tedavi gören taksicinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Buca'nın Göksu Mahallesi’nden aldığı yüzü maskeli müşterisinin silahlı saldırısına uğrayan taksici Oğuz E. hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X hesabından duyurdu.

    Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

    ÜŞÜMESİN DİYE TAKSİYE ALMIŞTI

    Dün gece saatlerinde 44 yaşındaki taksi sürücüsü Oğuz E.'nin (44), aracına binen saldırgan bir süre yanlış adreslere yönlendirdiği sürücüyü tenha bir noktaya doğru çekmiş ve istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdumuştu.

    Borcunu soran saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye 3 el ateş etmişti.

    Taksici Oğuz E., acıyla yan koltuğa devrilirken, saldırgan ise 10 dakika boyunca araçta bir şeyler aramış, bir taraftan da "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demişti. Yaralı taksi şoförüne tokat atıp gasp eden saldırgan daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

    Aldığı son yolcunun hedefi olmuştu... Taksi şoföründen acı haber

    ÇALIŞMAYACAKTI, ÜŞÜMESİN DİYE ALMIŞTI

    Saldırganın taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına da yansırken, vicdanları sızlatan görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” dediği, Oğuz E.'nin ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyulmuştu.

    Aldığı son yolcunun hedefi olmuştu... Taksi şoföründen acı haber

    SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı Oğuz. E., ameliyata alınmış, saldırgan D.A., ise suç aleti ile birlikte yakalanmıştı.

    Aldığı son yolcunun hedefi olmuştu... Taksi şoföründen acı haber

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirTaksi Şoförü
    Haberler > Gündem > Aldığı son yolcunun hedefi olmuştu... Taksi şoföründen acı haber
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