Hatay’da kablodan çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu pencereden atlayarak kurtuldu. Murat Yıldırım, “Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik” diyerek korku dolu anları anlattı.

Hatay’ın Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Buzdolabı kablosundan çıkan yangında 60 yaşındaki Rukiye Acar ve oğlu Murat Yıldırım mahsur kaldı.

Evde çıkan yangında her şey kullanılamaz hale geldi

Annesinin uyandırması ile yangını gören Yıldırım ve annesi pencereden atlayarak alevlerin ortasından kurtuldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlerin ortasından kurtulan Yıldırım, o anları şöyle anlattı:

2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık.

