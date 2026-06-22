İstanbul Bayrampaşa'da bulunan özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunduğu öne sürülen 60 yaşındaki çalışan gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulda incelemelerde bulundu.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim aldığı özel anaokulu, şiddet iddiası ile gündeme geldi. 16 Haziran, 17 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde çocukların öğle uykusuna hazırlandığı sırada çalışan A.B.'nin çocuklara şiddet uyguladığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Velilerden gelen şikayetlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, şüphelinin uyku saati öncesinde elindeki çubukla çocuklara vurduğu, başka görüntülerde ise yemekhanede bulunan çocuklara fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Bunun üzerine 60 yaşında olan A.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

BAKANLIK DEVREDE

Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okula giderek inceleme başlattı. Bakanlık tarafından çocukların durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken, kurumun işleyişi ve iddiaların kapsamı da mercek altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguların değerlendirileceği öğrenildi.

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