Anaokulunda dehşet! Çocuklara çubukla uygulanan şiddet kamerada
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunduğu öne sürülen 60 yaşındaki çalışan gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulda incelemelerde bulundu.
- Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir özel anaokulunda yabancı uyruklu öğrencilere şiddet uygulandığı öne sürüldü.
- 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde öğle uykusu öncesi ve yemekhanede çocuklara fiziksel müdahalede bulunulduğu iddia edildi.
- Olay, velilerin şikayeti üzerine polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.
- Görüntülerde, çalışan A.B.'nin elindeki çubukla çocuklara vurduğu ve yemekhanede fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.
- 60 yaşındaki şüpheli A.B. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okula giderek inceleme başlattı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim aldığı özel anaokulu, şiddet iddiası ile gündeme geldi. 16 Haziran, 17 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde çocukların öğle uykusuna hazırlandığı sırada çalışan A.B.'nin çocuklara şiddet uyguladığı öne sürüldü.
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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Velilerden gelen şikayetlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntülerde, şüphelinin uyku saati öncesinde elindeki çubukla çocuklara vurduğu, başka görüntülerde ise yemekhanede bulunan çocuklara fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Bunun üzerine 60 yaşında olan A.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
BAKANLIK DEVREDE
Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okula giderek inceleme başlattı. Bakanlık tarafından çocukların durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken, kurumun işleyişi ve iddiaların kapsamı da mercek altına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguların değerlendirileceği öğrenildi.