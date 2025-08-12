Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı

Anayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı
Anayasa Mahkemesi, OHAL, KHK, Tazminat, Kamu Görevlisi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi, OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü iptal etti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Ankara 22. İdare Mahkemesi, görevine iade edilen davacının uğradığı manevi zararın tazmini talebiyle açtığı davayı, Anayasa Mahkemesinin gündemine taşıdı.

Mahkeme, OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan “Bu kişiler kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz” hükmünün iptalini istedi.

Başvuruyu görüşen ve söz konusu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal eden Yüksek Mahkeme, OHAL tedbirleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanların komisyonca göreve iade edilmelerinin, bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediği anlamına geldiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı - 1. Resim

Kararda, göreve iade edilmelerin hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarının idare tarafından tespiti anlamına geldiği ifade edildi.

Komisyon kararıyla kamu görevine iade edilen kişilerin tedbir süreci nedeniyle maddi ve manevi yönden zarara uğradıklarına dikkat çekilen kararda, OHAL kapsamında hukuka aykırı bir şekilde haklarında tedbir uygulanan kişilerin uğrayacakları maddi ya da manevi zararların giderilmesi için gerekli idari ve yargısal yollara başvurma imkânının tanınması gerektiği vurgulandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
